У Луганській області з полону визволили 13 військових - ЗМІ

На Луганщині з полону звільнили 13 військовослужбовців.

Про це Українській правді повідомив Начальник прес-центру управління оперативного командування "Північ" підполковник Анатолій Прошин.

За його словами, операція зі звільнення бійців, яких захопили в полон терористи, тривала не один день. Розробкою операції займався командувач військ оперативного командування "Північ" генерал-лейтенант Ігор Колесник.

Читайте такожЗ полону бойовиків на Донбасі звільнено 5 чернігівських танкістів - Філатов

"Операцію зі звільнення військовослужбовців генерал-лейтенант Ігор Колесник тримав під особистим прискіпливим контролем від її початку до кінця, вносячи в її проведення свої корективи, знаходячи компроміси", - повідомив Прошин.

"Тому спільно з представниками організації ветеранів Афганістану та бійцями батальйону "Айдар" родинам, матерям, батькам, буде повернуто 13 військовослужбовців, 11 з яких є військовослужбовцями військової частини, яка дислокується на Львівщині, а 2 - на Хмельниччині", - додав він.

"Групу офіцерів з боку оперативного командування "Північ" із визволення військовослужбовців очолював полковник Володимир Яцентюк", - наголосив Прошин.

Читайте такожЗ полону бойовиків було звільнено 17 заручників – Порошенко

За його словами, були звільнені В’ячеслав Левченко, Андрій Чулаєвський, Богдан Василів, Михайло Карпляк, Сергій Дубровський, Володимир Гамов, Юрій Маруняк, Олег Марцинюк, Роман Задорожний, Іван Гулик, Володимир Гнедашов.

Також звільнені двоє жителів Хмельниччини В'ячеслав Воловик і Олександр Луговий.