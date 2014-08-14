Терористи «ЛНР» продовжують примусову мобілізацію чоловіків - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, затриманих чоловіків терористи конвоюють до збірного пункту Луганського обласного військкомату. Їх залучають як робочу силу для укріплення оборони міста. Зокрема людей змушують рити окопи та підносити боєприпаси.

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Водночас в середовищі терористів виникають конфліктні ситуації і вони дуже активно готують шляхи для відступу із зайнятих міст, сказав Лисенко.

За його словами, у період з 9 по 14 серпня на території АТО правоохоронні органи зафіксували 11 випадків викрадення людей та 11 незаконних заволодінь транспортними засобами.

Вчора невідомі особи захопили центр телекомунікаційних послуг «Укртелекому» у Первомайську Луганської області, обладнання центру не працює, послуги у районі не надаються, технічний персонал вимушений був покинути приміщення, повідомив Лисенко.