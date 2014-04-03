На кордоні між Кримом і Херсонською областю риють окопи з обох боків - ЗМІ

Як повідомляє ТСН, з українського боку також підвозять землерийну техніку, риють окопи і збільшують кількість військових.

За словами прикордонників, має місце передислокація на вигідніші позиції. "Ми вийшли на другий рубіж охорони державного кордону. Передислокували підрозділи і здійснюємо охорону кордону з другого рубежу. І ми вважаємо і вважали, що Крим є і буде нашим", - повідомив керівник Державної прикордонної служби України Микола Литвин.

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Також щодня збільшується кількість людей, які перетинають кордон, прямуючи на материкову частину України. Щоправда, виїхати з півострова не так легко, адже російські військові і так звані "самооборонівці" влаштовують ретельні обшуки тих, хто від’їжджає.

Півтори сотні військовослужбовців 36-ої бригади берегової оборони з Перевального (під Сімферополем) тепер служитимуть в Одеській області.