У Донецьку знеструмлено три райони, частина міста залишилася без води

Через бойові дії 14 серпня було знеструмлено 267 трансформаторних підстанцій, які живлять Петровський, Кіровський і Ленінський райони Донецька.

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Як наголошується в повідомленні, через відсутність електропостачання не працює Південний водяний вузол - немає водопостачання у споживачів мікрорайонів Мирний, Голубий, Зоряний, Сонячний. Знеструмлені хлібозавод № 14 і молокозавод у Кіровському районі.

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О 21.50 енергетикам вдалося відновити роботу 25 трансформаторних підстанцій у Петровському районі і 25 ТП, які обслуговують споживачів селища шахти ім. Абакумова.

Станом на 9.30 п'ятниці, 15 серпня, у місті зберігається напружена обстановка. Незважаючи на це, аварійні служби комунальних підприємств продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій, відновлюючи електрод і водопостачання.

На лінії вийшов громадський транспорт, працюють всі диспетчерські станції і автовокзал "Південний", повідомляє міськрада.