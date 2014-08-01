У Донецькій області 500 тис жителів залишаються без водопостачання - ДТЕК



Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, енергетики ДТЕК і співробітники КП «Вода Донбасу» використовують будь-яку можливість і будь перерву в бойових діях в Донецькій області, щоб відновлювати водопостачання в регіоні. Завдяки тому, що їм вдалося забезпечити стабільну роботу станцій 1 та 2 підйомів каналу «Сіверський Донець - Донбас», відремонтувати розриви в трубах воду, зараз отримали близько 750 тис жителів Донецької області. Але ще 500 тис жителів вже понад 40 днів не отримують воду взагалі, а майже 1 млн осіб користуються водою всього по кілька годин на день.

У повідомленні зазначили, що сьогодні канал «Сіверський Донець - Донбас» працює в мінімальному режимі, так як насосна підстанція підйому №3 в Горлівці отримує струм лише по одному електричному вводу з необхідних трьох. Потужності вистачає на роботу тільки одного з 9-ти насосних агрегатів. Бригади «Донецькобленерго» (ДТЕК) поки не можуть приступити до ремонтних робіт, оскільки зруйновані лінії електропередачі розташовані в районі Горлівки, де тривають бої.

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У ДТЕК нагадали, що з 25 липня, після розмінування території, ремонтні бригади «Донецькобленерго» (ДТЕК) ведуть відновлення Червоноармійській фільтрувальної станції в Карлівці. Орієнтовно енергетикам потрібно ще 6 днів роботи, щоб станція змогла дати воду в Красноармійськ, Селідове, Димитров, Добропілля, Білицьке, Новогродівку та довколишні селища.

Через бої в Донецькій області канал «Сіверський Донець-Донбас» - головна водна артерія регіону - був знеструмлений з 10 червня 2014 року, отримав множинні пошкодження труб 2,5 м в діаметрі, по яких тече вода на деяких ділянках. З того часу вода перестала підкачуватися в канал і регіон став наближатися до посухи.

До цих пір немає води у жителів Красноармійська, Добропілля, Димитрова, Селидове, Новогродівки, Гірника, Українська, Вугледара, Докучаєвська, Волноваського району. Особливо важке становище в Волновасі, де немає резервних водосховищ. Через аварію 31 липня на Новостожковському водопровідному вузлі вода не подається в Торез, частково водопостачання припинено в Шахтарськ. У Донецьку, Макіївці, Сніжному вода подається за скороченим графіком.