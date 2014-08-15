Рада ЄС: будь-які військові дії РФ щодо України будуть вважатися порушенням міжнародного права

Європейський Союз заявляє, що будь які односторонні військові дії з боку Росії стосовно України, під будь-яким приводом, розглядатимуться як грубе порушення міжнародного права.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у висновках стосовно України, які були ухвалені на позачерговому засіданні Ради ЄС з закордонних справ.

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„ЄС все більш стурбований погіршенням кризи в Східній Україні та її гуманітарними наслідками для цивільного населення. Він нагадує про свою тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України. Будь-які односторонні військові дії з боку Російської Федерації по відношенню до України під будь-яким приводом, у тому числі гуманітарним, будуть розглядатися ЄС як грубе порушення міжнародного права”, - сказано у документі.

Тому для досягнення «швидких та відчутних результатів в деескалації та поліпшенні становища цивільного населення», ЄС закликає РФ «негайно покласти край будь-яким формам прикордонних ворожих дій, зокрема, поставкам зброї, військових радників, озброєних осіб в регіон конфлікту та вивести свої війська від кордону».

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ЄС упевнений, що терміново необхідно знайти політичне стійке рішення цієї кризи. «Рада закликає Російську Федерацію, Україну, США та ОБСЄ приєднатися до ЄС у вирішенні цього завдання. Для цього ЄС буде активно підтримувати будь-який формат зустрічі, яка буде сприяти створенню нового політичного імпульсу. У цьому контексті Рада підкреслює важливість реалізації мирного плану президента Порошенка”, - говориться у висновках.