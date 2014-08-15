ЄС не коментує перетин українського кордону російською бронетехнікою, чекаючи на „акуратнішу інформацію”



Про це агентству УНІАН повідомив високопосадовий європейський чиновник, відповідаючи на запитання, чи під час позачергового засідання Ради ЄС, яке відбулося у п’ятницю в Брюсселі, міністри мали можливість говорити про заяву генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена про те, що колона бронетехніки з Росії в’їхала на територію України.

«З цього приводу ми повинні отримати більш акуратну інформацію, а також щодо того, що відбувається на кордоні. Основне враження із засідання полягає в тому, що у наступні декілька днів ми повинні дуже пильно спостерігати за ситуацією», - сказав він.

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При цьому чиновник ЄС звернув увагу на параграф перший ухвалених щодо України висновків. «Ви побачите, що у першому параграфі ми дуже чітко попередили Росію про будь-які дії, які будуть чорним порушенням міжнародного права. Ми будемо спостерігати за цим дуже пильно. Ми будемо в контакті з українською владою, співробітниками служб безпеки з наших країн, щоб намагатися отримати якомога акуратнішу оцінку ситуації”, - наголосив він.

Високопосадовий чиновник заперечив, що у висновках мова йде про нові санкції стосовно Росії. «Це процес, який продовжується, і який був на місці. Нічого нового в цьому немає. Що міністри сказали сьогодні, так це те, що, якщо буде вимагати ситуація, вони будуть готові говорити про нові подальші заходи. Міністри вважали, що буде важливо на політичному рівні підкреслити це знову», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підтвердив, що колона бронетехніки з Росії в`їхала на територію України.

За словами Расмуссена, минулої ночі НАТО спостерігало порушення українського кордону військової автоколоною.

Генсек НАТО також відзначив, що вторгнення бронетехніки недвозначно демонструє, що Росія продовжує дестабілізувати східну Україну.