Переговори у Берліні з врегулювання української кризи проходять непросто - Клімкін
22:44, 17 серпня 2014Політика
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Переговори у форматі Украіна-Росія-Німеччина-Франція з врегулювання української кризи на рівні міністрів закордонних справ проходять у Берліні важко.
REUTERS
Наразі зустріч продовжується у форматі вечері.
Про це на своій сторінці в Твіттері повідомив глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін.
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"Переговори продовжуються у форматі вечері. Потім повернемося до офіційноі зали. Скільки це ще триватиме - сказати важко. Розмова непроста", - написав він.
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