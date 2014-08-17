Переговори у Берліні з врегулювання української кризи проходять непросто - Клімкін

Наразі зустріч продовжується у форматі вечері.

Про це на своій сторінці в Твіттері повідомив глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін.

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"Переговори продовжуються у форматі вечері. Потім повернемося до офіційноі зали. Скільки це ще триватиме - сказати важко. Розмова непроста", - написав він.