Переговори у Берліні з врегулювання української кризи проходять непросто - Клімкін

22:44, 17 серпня 2014
Політика
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Переговори у форматі Украіна-Росія-Німеччина-Франція з врегулювання української кризи на рівні міністрів закордонних справ проходять у Берліні важко.

REUTERS

Наразі зустріч продовжується у форматі вечері. 

Про це на своій сторінці в Твіттері повідомив глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін.

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"Переговори продовжуються у форматі вечері. Потім повернемося до офіційноі зали. Скільки це ще триватиме - сказати важко. Розмова непроста", - написав він.

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