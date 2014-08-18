Глава українського МЗС дає зрозуміти, що Берлінські переговори не дали позитивного результату
01:29, 18 серпня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дає зрозуміти, що переговори у Берліні з врегулювання української кризи не дали позитивного результату.
Глава українського МЗС дає зрозуміти, що Берлінські переговори не дали позитивного результату / Фото: УНИАН
Це випливає з його запису на Твіттері.
"Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула. Відчував підтримку наших партнерів", - написав Клімкін.
Як відомо, переговори між міністрами закордонних справ України, Росіі, Німеччини та Франціі тривали близько п'яти годин.
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