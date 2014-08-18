Глава українського МЗС дає зрозуміти, що Берлінські переговори не дали позитивного результату

Це випливає з його запису на Твіттері.

"Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула. Відчував підтримку наших партнерів", - написав Клімкін.

Як відомо, переговори між міністрами закордонних справ України, Росіі, Німеччини та Франціі тривали близько п'яти годин.