Глава українського МЗС дає зрозуміти, що Берлінські переговори не дали позитивного результату

01:29, 18 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дає зрозуміти, що переговори у Берліні з врегулювання української кризи не дали позитивного результату. 

Климкин, МИД / Фото: УНИАН

Це випливає з його запису на Твіттері.

"Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула. Відчував підтримку наших партнерів", - написав Клімкін.

Як відомо, переговори між міністрами закордонних справ України, Росіі, Німеччини та Франціі тривали близько п'яти годин.

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