У СБУ кажуть, що не викрадали Рудьковського з лікарні - він був у місті

Співробітники Служби безпеки затримали колишнього міністра транспорту та зв’язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО за рішенням одного із районних судів Києва, до якого звернувся слідчий прокуратури, через те, що колишній міністр ухиляється від співробітництва із слідством.

Як повідомили УНІАН у СБУ, М.РУДЬКОВСЬКОГО було затримано вчора ввечері. При цьому в СБУ підкреслили, що з лікарні його ніхто не забирав, він на момент затримання перебував у своїх справах у місті. Співробітники СБУ пред’явили йому рішення суду, в якому, зокрема вказувалося, що ця особа затримується на 2 доби. Як зауважили в СБУ, в понеділок один із судів столиці має прийняти рішення щодо обрання М.РУДЬКОВСЬКОМУ міри запобіжного заходу. Водночас співрозмовник агентства зауважив, що наразі колишній міністр транспорту перебуває у відділі досудового слідства СБУ, його оглянули медики, які винесли вердикт, що утримання затриманого в цій установі не перешкоджає його здоров’ю.

Слід зазначили, що М.РУДЬКОВСКИЙ є фігурантом кількох кримінальних справ, які порушені у зв’язку із зловживаннями у відомстві, яке він очолював.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом розтрати засобів службовими особами одного з державних підприємств Міністерства транспорту і зв`язку України на загальну суму 400 тис. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах). За даними прес-центру СБУ, в організації злочину підозрюється один з керівників Міністерства транспорту і зв`язку.

14 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн. Епізод, за яким викликався М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу. Слідчий СБУ після допиту обрав для М.РУДЬКОВСЬКОГО міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Окрім того, працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС України в місті Києві задокументовано факти використання в особистих інтересах службового становища посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, що призвело до незаконних витрат державних коштів на суму 122 тисячі 213 гривень. Зокрема, встановлено, що у період з 7 по 13 липня 2007 року делегація Мінтрансзв’язку у складі 11 осіб на чолі з міністром (М.РУДЬКОВСЬКИМ – УНІАН) перебувала з робочим візитом у місті Токіо (Японія).

Сьогодні прес-служба М.РУДКОВСЬКОГО розповсюдила заяву про те, що “9 лютого 2008 року, близько 21 год. 30 хв. озброєні особи в масках затримали М.РУДЬКОВСЬКОГО в стаціонарному відділенні лікарні, де він перебував після операції, та повезли у невідомому напрямку”.