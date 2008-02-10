Янукович: Партія регіонів не готується до дострокових виборів

Партія регіонів не готується до дострокових парламентських виборів, про можливість яких заявляють політики і політологи, заявив лідер партії Віктор Янукович в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Ми не готуємося до дострокових виборів", - заявив Янукович.

Він нагадав, що після оголошення в квітні 2007 року дострокових парламентських виборів сталася політична дестабілізація, яка вдарила по економіці і рівню життя людей. "Була політична боротьба за рамками правил, за рамками конституції. Це призвело до того, що ми одержали багато різних проблем, зокрема погіршення відносин з Російською Федерацією", - зазначив екс-прем`єр.

Лідер Партії регіонів наголосив, що його політична сила не веде "жодних сепаратних переговорів ні з якими політичними силами". "У нас є постійний діалог з усіма органами влади, зокрема Секретаріатом Президента, Кабінетом Міністрів. Ми працюємо в контакті, це нормально, коли в демократичній країні влада співробітничає з опозицією", - сказав Янукович.

Тіньовий прем`єр відзначив, що блокування роботи Верховної Ради пов`язане виключно з одним питанням - так званим "листом трьох" щодо приєднання України до ПДЧ. "Якщо це питання буде знято, інших питань у нас не буде... Це питання надпринципове, це питання майбутнього країни, українського народу. Такі питання можна приймати тільки за згодою українського народу", - наголосив Янукович.