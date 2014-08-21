В День Незалежності береги Дніпра з'єднають світлом миру
02:26, 21 серпня 2014Політика
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23 серпня о 22:00 на Дніпрі запалять світло миру, щоб обʼєднати українців.
Вогонь миру запалає і на березі Балтійського моря / ТСН
Організатори дійства закликають місцевих жителів виходити на мости, які зʼєднують Дніпро і запалювати вогні миру, передає ТСН.
Акція відбудеться у Києві на Парковому та Пішохідному місті, у Запоріжжі на дамбі "Дніпрогесу" та в Дніпропетровську на Новому мості.
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Унікальний міст єдності зроблять Литва та України. У Вільнюсі 24 серпня опівночі Руслана на концерті з нагоди 25-річча Балтійського шляху (виходу з СССР) разом з глядачами запалять тисячі вогників та великий вогонь миру на березі Балтійського моря, який символічно обʼєднають із вогнями миру Дніпропетровська – живим ланцюгом на Новому мості.
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