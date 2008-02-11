На Сумщині росіянин ”приватизував” 4 гектари землі

Співробітниками прокуратури Сумської області викрито сільського голову, який незаконно віддав земельні ділянки площею 4 гектари громадянину Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Дмитра ВЕРЕЩАГІНА, сільський голова с.Кіндратівка Сумського району добре знав, що чинним законодавством заборонено надавати право на приватизацію земельних часток (паїв) особам, які не є громадянами нашої держави. “Однак через неналежне виконання своїх службових обов’язків він вдався до протиправних дій, внаслідок чого громадянин Російської Федерації незаконно отримав два державні акти на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 4 гектари вартістю 42 тисячі гривень”, - зазначив Д.ВЕРЕЩАГІН.

Як встановило слідство, голова сільради «просто» не виключив його зі списків осіб, які цього права не мають.

Голові сільради пред’явлено обвинувачення за частиною 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Справа направлена на розгляд до Сумського районного суду.