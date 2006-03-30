”Зелені” вказали своєму лідеру на двері

9 квітня у Києві відбудеться XIII позачерговий з`їзд Партії зелених України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗУ.

Головне питання порядку денного - підсумки виборчої кампанії 2006 року.

Як повідомили деякі ЗМІ, 29 березня політрада ПЗУ усунула Віталія КОНОНОВА від керівництва партією. За словами джерела в партії, остаточне рішення про керівництво партії прийме з`їзд партії. Зараз обов`язки керівника партії виконує перший заступник керівника партії Олег ШЕВЧУК.

За підрахунком Центральної виборчої комісії 97,49% протоколів у Верховну Раду Партія зелених набрала 0,53% голосів при прохідному бар`єрі 3%. 55-річний В.КОНОНОВ очолює ПЗУ з жовтня 1992 року.