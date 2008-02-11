”Коммерсантъ”: Тимошенко может тягти конфлікт з газом ще два місяці
...і розрахуватися завдяки німецькому кредитові
Компанія "Нафтогаз України" має намір погасити борг за газ за рахунок кредиту від Deutsche Bank, проте висуває при цьому додаткові умови, повідомляє видання "Коммерсантъ".
За даними газети, про переговори з німецьким банком Газпромові в листуванні повідомив перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор Діденко. Він ще 31 січня повідомив, що заборгованість перед "Укргаз-Енерго" у розмірі 1040,5 млн. дол. може бути погашена через 6-8 тижнів після оформлення домовленостей з Deutsche Bank.
Проте при цьому Київ наполягає на закупівлях середньоазіатського газу у Газпрому без посередників і виступає за ціну 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.
У російській компанії з такою пропозицією не згодні і наполягають, у разі прямих постачань, на ціні 314,7 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому в Газпромі як і раніше заявляють про готовність припинити постачання Україні вже 12 лютого о 10:00 мск.
Джерела газети в Києві повідомляють, що українська сторона не налаштована на компроміси і не має коштів для погашення боргу, а у разі відключення газу має намір піднімати газ із підземних сховищ. За оцінками експертів, цих ресурсів Україні вистачить на 2 місяці. Таким чином, уряд Юлії Тимошенко зможе затягнути конфлікт, не вдаючись до несанкціонованого відбору газу, призначеного для європейських партнерів Газпрому, робить висновок "Коммерсантъ".