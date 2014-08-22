У Краматорську на фабриці сина Пшонки виявили вибухівку - Шкіряк

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Співробітниками МВС виявлено чотири тротилові шашки, металеві банки, заповнені саморобною вибуховою речовиною, в яких зроблені отвори для розміщення детонатора, акумулятор (який можливо призначався для виготовлення вибухового пристрою), тираж газети терористів "Новоросія".

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"Також, за оперативною інформацією, в лютому 2014 року, на цьому підприємстві, були завантажені декілька фургонів з золотом і вивезені, попередньо, в Ростов-на-Дону, Росія", - повідомив Шкіряк.

ГУБОЗ МВС України здійснює заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності на цьому підприємстві.