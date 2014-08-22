До Луганська заїхало 16 вантажівок гуманітарного конвою РФ (фото)

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права Справа» Дмитро Снегирьов. За його словами, цю інформацію йому передали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

«До Луганська з боку Станиці Луганська, через село Миколаївку по грунтовій дорозі, яка не контролюється українськими військовими, заїхало 16 КамАЗів гуманітарної допомоги РФ», - сказав Снегирьов.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії сьогодні, 22 серпня, оголосило, що Росія ухвалила рішення відправити російський "гуманітарний конвой" до Луганська.

Таке рішення про початок руху автоколони було ухвалене російською владою без узгодження з владою України і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Після цього ЗМІ повідомили, що перші вантажівки російської «гуманітарної колони» в'їхали до України і їдуть у бік Луганська.

Читайте такожВсі 280 російських КамАЗів проїхали в Україну - ЗМІУ Червоному Хресті поінформували, що представники організації не супроводжують 34 КамАЗи з російською «гуманітарною допомогою».

"Російський гуманітарний конвой рухається на територію України. Ми не супроводжуємо конвой через нестабільну ситуацію з безпекою", - йдеться в заяві МКЧХ.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав це прямим військовим вторгненням Росії на територію України.

Читайте такожРосія може розбомбити власний гумконвой - Яценюк“Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там у ролі водіїв знаходяться військові, навчені конвойним функціям, керуванню бойовими машинами, танками і артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосований для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”, - підкреслив голова Служби безпеки.

Довідка УНІАН. Колона з 280 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу вирушила до України з Підмосков'я 12 серпня. Вантажівки прибули до кордону з Україною 14 серпня.

Українські прикордонники і митники вдень 21 серпня почали прикордонно-митне оформлення російського гуманітарного вантажу в пункті пропуску “Донецьк” (РФ).