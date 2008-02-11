Рудьковському зробили укол

Екс-міністру транспорту і зв`язку України Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ стало зле на засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає питання про зміну йому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, представників ЗМІ спочатку не пускали до залу суду, але потім дозволили бути присутніми.

М.РУДЬКОВСЬКОМУ стало погано, викликали медиків, біля суду зараз дві карети «Швидкої допомоги». Відомо, що прямо в залі суду йому зробили укол.

Перед залом суду проходить мітинг, в ньому бере участь близько 50 соціалістів. Вони вимагають припинити «беззаконня в країні».

Народні депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ, Микола ДЖИГА, Володимир СІВКОВИЧ в залі суду вимагають від прокурора забрати клопотання про арешт.

Депутати просять відпустити М.РУДЬКОВСЬКОГО під поручительство або заставу.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

Прокуратура Києва пояснила, що екс-міністр транспорту був затриманий законно на проспекті Бажана в Києві 9 лютого.

Прокуратура повідомляла, що з 21 грудня 2007 року «РУДЬКОВСЬКИЙ і його захисники необгрунтовано ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи свої процесуальні обов`язки".

У повідомленні наголошувалося, що хоча підпискою про невиїзд місцем перебування М.РУДЬКОВСЬКОМУ було обрано Чернігів, звинувачений неодноразово залишав вказане місце, не повідомляючи слідство про це, і для ознайомлення з матеріалами справи не з’являвся.

Враховуючи такі обставини, прокуратурою столиці направлене до суду подання про зміну обвинуваченому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.