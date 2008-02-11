Яценюк запропонував триста п’ятдесят шостий компроміс

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував ще один компроміс щодо розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту та голів комітетів ВР А.ЯЦЕНЮК запропонував розглянути питання щодо проведення референдуму щодо НАТО після Бухарестського саміту у квітні і перед рішенням уряду щодо приєднання до ПДЧ.

Він зазначив, що це з його боку вже «триста п’ятдесят шостий компроміс».

Він сказав, що зараз немає підстав для блокування роботи Верховної Ради, «оскільки заявку про членство в НАТО ніхто не підписував».

Голова ВР додав, що в кращому разі запрошення щодо приєднання України до ПДЧ може надійти не раніше квітня, тому зараз не доцільно обговорювати це питання і блокувати роботу парламенту.

За його словами, згідно з Конституцією України, саме уряд має звернутися з даною пропозицією, а вже після цього парламент може розглянути питання щодо прийняття рішення про проведення референдуму щодо НАТО.

Він запропонував фракціям меншості взяти приклад із російських колег, які днями підписали програму співробітництва із НАТО на 2008 рік, а також поновили роботу комітету "Росія-НАТО".

«Це хороший приклад», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.