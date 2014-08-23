За добу в ході боїв з терористами поранено двох прикордонників

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Державної прикордонної служби.

Вчора о 20.00 на напрямку «Підгаєвка (РФ) – Деркулеське (Україна)» в Луганській області прикордонний наряд виявив і припинив спробу прориву на територію України диверсійно-розвідувальної групи. Відбувся бій, в ході якого одного прикордонника було поранено. Після бойового зіткнення на місці події було виявлено рюкзак з двома коробками патронів, спеціальними пристроями, розтяжками для установки мін на території України.

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Сьогодні в 00.30 на південній околиці Амвросіївки був здійснений мінометний обстріл прикордонного наряду на БТР і наряду від Національної гвардії на автомашині. Поранено одного офіцера-прикордонника.

0 6.00 розпочався мінометний та кулеметний обстріл території пункту пропуску «Успенка» Донецького загону.

О 4.07, з 4.40 до 6.00 та з 6.25 був здійснений і триває мінометний обстріл пункту пропуску «Новоазовськ» Донецького загону.

З 4.00 до 6.00 з території Росії був здійснений артилерійський обстріл та обстріл з БМ-21 «Град» позицій прикордонників в районі населеного пункту Обрив Донецької області.

З 3.35 до 3.48 склад прикордонного наряду спостерігав залпи із РСЗВ БМ-21 «Град» з території Росії на напрямку «Гельманове (РФ) – Василівка (Україна)» в бік Амвросіївки.

В 00.20 з території Росії зафіксовано залп із БМ-21 «Град» позицій в районі села Маркіне.