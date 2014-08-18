Прикордонники зірвали спробу терористів завезти частину гуманітарного вантажу з Росії – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора прикордонники попередили спробу завезти частину вантажу на територію України», - зазначив він.

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За словами Лисенка, «17 серпня о 12:50 до пункту пропуску «Донецьк», що на території РФ, прибуло 16 тентових автомобілів «КамАЗ» білого кольору, 1 паливозаправник, 1 автобус, із начебто гуманітарного конвою, які розташувались на стоянці біля пункту пропуску. Після цього з боку України на очах російських прикордонників до українських представників під’їхала група бойовиків на 8 автомобілях та 3 автобусах. Українські прикордонники зайняли оборону для відбиття нападу. Після перемовин з прикордонниками Росії терористи відійшли вглиб території України».

Як повідомлялося, терористи "Донецької народної республіки" вчора заявили, що вже отримали гуманітарну допомогу з Росії.

Зокрема, згідно з повідомленням «прес-служби» донецьких терористів, пізно увечері 17 серпня «в Донецьк приїхали три машини з гуманітарною допомогою з Росії, яку прийняла державна комісія ДНР".