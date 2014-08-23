Незалежність України підтримують рекордні 90% громадян - експерт

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив автор дослідження динаміки підтримки населенням суверенітету України в перші десятиліття її державної незалежності, президент КМІС Валерій Хмелько.

«І це не перший випадок, коли певна частина громадян, які не підтримували державну незалежність в умовах, коли ніщо не спонукає думати про можливі загрози, в ситуаціях, коли ці загрози стають реальними, усвідомлює, що незалежність країни становить для неї справжню цінність», - сказав експерт.

За словами Хмелька, перше, явно не економічно мотивоване підвищення чисельності прихильників незалежності було зафіксоване в другій половині 1994 року. У перші два роки незалежності, в умовах значного зниження рівня життя, гіперінфляції їх кількість знизилась із 76% до 56%. Хоча економічна ситуація продовжувала погіршуватись, після президентських виборів 1994 року бажаючих приєднання до Росії стало помітно менше (особливо на сході і на півдні).

Як відзначив соціолог, частка прихильників незалежності ще більш збільшилась з початком війни в Чечні і до кінця 1996 року (збіглося з появою власних українських грошей) досягла 71% дорослого населення. В умовах фінансової кризи 1997-1998 років знову значно зменшилась (майже до 60%). А в 1999-2000 роках, під час другої чеченської війни, зросла до 72%, нагадав Хмелько.

За словами соціолога, в 2003 році, коли через дії Росії в районі острова Коса Тузла виникла загроза територіальній цілісності України, упродовж одного лише місяця частка прихильників української незалежності зросла із 71% до 77%, і лише після вирішення конфлікту знизилась до 72%.

Читайте такожМайже 90% українців вважають себе патріотамиЯк повідомив президент КМІС, у серпні 2008 року, під час вторгнення Росії до Грузії, підтримка українцями своєї незалежності зросла із 72% до 83%. Зменшення розтягнулося майже на десять місяців і зупинилося на рівні 74%, сказав соціолог.

«Рік за роком підтримка суверенітету України українцями зростала, цей процес стабілізувався. А нинішній сплеск громадянської самосвідомості відбувся у зв'язку з прямим замахом на територіальну цілісність і суверенітет країни з боку Росії», - резюмував Хмелько.