Рудьковський залишиться під вартою

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК прийняв рішення про утримання під вартою колишнього міністра транспорту України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити міру запобіжного заходу М.РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на арешт.

Як зазначається у рішенні суду, враховано, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ, перебуваючи на підписці про невиїзд, не виконував взяті на себе обов’язки, обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину та не проживає за місцем реєстрації, тому «є підстави застосувати більш жорсткий запобіжний захід – взяття під варту».

Також це рішення мотивувалося тим, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ, перебуваючи на волі, може переховуватися та перешкоджати слідству у встановленні істини.

За рішенням суду екс-міністр транспорту буде утримуватися у Київському СІЗО №13.

Рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді протягом трьох діб з моменту винесення рішення.

Відповідаючи на запитання журналістів, адвокат М.РУДЬКОВСЬКОГО Олексій БОНЮК сказав, що сторона захисту обов’язково оскаржить це рішення.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

Прокуратура Києва пояснила, що екс-міністр транспорту був затриманий законно на проспекті Бажана в Києві 9 лютого. Прокуратура повідомила, що з 21 грудня 2007 року «РУДЬКОВСЬКИЙ і його захисники необгрунтовано ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи свої процесуальні обов`язки".

У повідомленні наголошувалося, що хоча підпискою про невиїзд місцем перебування М.РУДЬКОВСЬКОМУ було обрано Чернігів, звинувачений неодноразово залишав вказане місце, не повідомляючи слідство про це, і для ознайомлення з матеріалами справи не з’являвся.

Враховуючи такі обставини, прокуратурою столиці було направлено до суду подання про зміну обвинуваченому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.