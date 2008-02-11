Яценюк думає, що Ющенко завтра не прийде

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сумнівається, що парламент завтра заслуховуватиме щорічне послання Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я думаю, що Президент не прийде завтра», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він нагадав, що необхідно ухвалити рішення про включення цього питання до порядку денного сесії.

Як повідомляв УНІАН, виголошення Президентом свого щорічного Послання до парламенту було заплановане на 5 лютого, однак через блокування опозицією роботи ВР, ця подія була перенесена на іншій день.