Росія хоче направити другий "гуманітарний конвой" до України цього тижня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Росія хоче направити другий «гуманітарний конвой» до Україну на цьому тижні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

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«Ми направили вчора ноту до МЗС України з інформуванням про наш намір підготувати черговий конвой з гуманітарними вантажами - доклали докладний перелік номенклатури та кількість тих вантажів, які плануються до відправки, і висловили надію на співпрацю з українською владою в узгодженні всіх необхідних формальностей», - сказав Лавров.

Він заявив, що РФ розраховує, що на це знадобиться, з «врахуванням наявного досвіду», нетривалий час.

«Ми хочемо домовиться про умови доставки другого конвою тим же маршрутом у тих же параметрах за участю українських прикордонників і митників у найближчий час. Принаймні ми переконані, що це треба зробити на цьому тижні», - завив Лавров.

При цьому він повідомив, що аналогічна нота направлена ​​до Міжнародного комітету Червоного Хреста із запрошенням взяти участь у цій роботі.

Він заявив, що РФ сподівається, що «штучних затримок», як це було з першим конвоєм, не буде.

Лавров підкреслив, що Росія готова використовувати контакти з "ополченцями", щоб вони підтверджували гарантії безпеки при доставці в зону конфлікту українських гуманітарних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, перша колона в складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» для жителів Донбасу прибула з Росії до кордону з Україною 14 серпня.

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Ця російська автоколона перетнула кордон з Україною без дозволу української влади і без узгодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

При цьому активісти повідомляли, що вантажівки з «гуманітаркою» напівпорожні.

23 серпня спікер Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що у вантажівки, які зайшли під виглядом гуманітарної допомоги з Росії, завантажують обладнання військового заводу "Топаз" та Луганського патронного заводу.