США вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з України

20:41, 22 серпня 2014
Політика
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США занепокоєні тим, що Росія ввела свій так званий «гуманітарний конвой» в Україну без згоди офіційного Києва та вимагають від Кремля негайно відкликати вантажівки та персонал. 

REUTERS

Про це увечері в п’ятницю, 22 серпня, заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. 

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«Це порушення суверенітету України та її територіальної цілісності з боку Росії», - заявив речник міністерства оборони Сполучених Штатів. 

Кірбі закликав Кремль негайно вивести з України «гуманітарний конвой». 

«Росія повинна відкликати свою техніку і персонал з території України негайно. В інакшому випадку це матиме свою ціну та призведе до подальшої  ізоляції», - заявив речник Пентагону.

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