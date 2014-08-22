США вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з України

Про це увечері в п’ятницю, 22 серпня, заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Читайте такожРосійське "гуманітарне вторгнення" (оновлюється)

«Це порушення суверенітету України та її територіальної цілісності з боку Росії», - заявив речник міністерства оборони Сполучених Штатів.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 22, 2014

Кірбі закликав Кремль негайно вивести з України «гуманітарний конвой».

«Росія повинна відкликати свою техніку і персонал з території України негайно. В інакшому випадку це матиме свою ціну та призведе до подальшої ізоляції», - заявив речник Пентагону.