США вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з України
20:41, 22 серпня 2014Політика
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США занепокоєні тим, що Росія ввела свій так званий «гуманітарний конвой» в Україну без згоди офіційного Києва та вимагають від Кремля негайно відкликати вантажівки та персонал.
REUTERS
Про це увечері в п’ятницю, 22 серпня, заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
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«Це порушення суверенітету України та її територіальної цілісності з боку Росії», - заявив речник міністерства оборони Сполучених Штатів.
.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border
— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 22, 2014
Кірбі закликав Кремль негайно вивести з України «гуманітарний конвой».
«Росія повинна відкликати свою техніку і персонал з території України негайно. В інакшому випадку це матиме свою ціну та призведе до подальшої ізоляції», - заявив речник Пентагону.
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