США вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з України

Про це увечері в п’ятницю, 22 серпня, заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

«Це порушення суверенітету України та її територіальної цілісності з боку Росії», - заявив речник міністерства оборони Сполучених Штатів.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border