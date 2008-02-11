Партія регіонів відмовляється підтримати компроміс Яценюка

Фракція Партії регіонів не підтримає пропозиції голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв’ю журналістам народний депутат України Ганна ГЕРМАН.

За її словами, сьогодні на Погоджувальній раді не досягнуто домовленостей.

Проте Г.ГЕРМАН не виключає можливості, що під час зустрічі голови ВР та лідерів фракцій може бути знайдений варіант компромісу.

Представник Партії регіонів заявила, що фракція не може погодитися із заявами А.ЯЦЕНЮКА про те, що підпис Юлії ТИМОШЕНКО «не має значення, бо не було прийнято рішення Кабінету міністрів».

Вона підкреслила, що «не може бути так, щоб наші керівники відсилали свої підписи, які нічого не значать і обдурювали наших західних партнерів».

Г.ГЕРМАН додала, «якщо підпис нічого не значить, то його не треба ставити, а якщо підпис має щось значити, то, значить, треба приймати відповідне рішення Кабінету міністрів України».

Вона також зазначила, що ВР не може заднім числом приймати рішення про підтримку листа трьох, тому А.ЯЦЕНЮК має відкликати свій підпис.

За її словами, лише після цього парламент зможе приймати рішення щодо підтримки положень, зазначених в листі трьох.

Як повідомляв УНІАН, на Погоджувальній раді А.ЯЦЕНЮК запропонував розглянути питання про проведення референдуму щодо НАТО після Бухарестського саміту у квітні і перед рішенням уряду щодо приєднання до ПДЧ. Він сказав, що зараз немає підстав для блокування роботи Верховної Ради, «оскільки заявку про членство в НАТО ніхто не підписував».