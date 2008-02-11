Рудьковський за гратами (фото)

Як відомо, сьогодні Печерський районний суд Києва розглядавподання столичної прокуратури про зміну запобіжного заходу екс-міністру транспорту і зв’язку Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Самого М.РУДЬКОВСЬКОГО доставили до судової зали, він знаходився за гратами, сидячи в інвалідному візку. Під час слухання М.РУДЬКОВСЬКОМУ стало погано, викликали медиків, біля суду чергували дві карети «Швидкої допомоги». Прямо в залі суду йому зробили укол.

Сьогодні Печерський райсуд міста Києва прийняв рішеннявзяти Миколу Рудьковського під варту.