Московський суд відмовився задовольнити скаргу адвоката Сенцова

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення сьогодні винесла суддя Лефортовского суду Олена Канева.

«Скаргу заявника адвоката Дінзе Д.В., на захист Сенцова О.Г., на дії слідчого СУ ФСБ Росії Бурдіна А.А., які виразилися у відмові слідчого у задоволенні клопотання захисту про надання матеріалів кримінальної справи, подану в порядку ст.125 УПК РФ - залишити без задоволення», - йдеться в постанові суду.

Згідно з російським законодавством захист може оскаржити це рішення в Московському міському суді протягом 10 днів. Адвокат Дмитро Дінзе, який захищає Сенцова, вважає рішення суду не аргументованим і незаконним, і має намір подати відповідну апеляційну скаргу вже найближчими днями.

Читайте такожДо затриманого в Криму українця застосовували методи каральної психіатрії - активіст«Я не побачив у рішенні суду, щоб будь-яким чином розшифровувалося, що я міг би реалізувати своє право на змагальність і відповідно не звертатися до сторони обвинувачення для того, щоб вони надали мені можливість проводити ті чи інші захисні заходи. Мені відмовляють в даний час в можливості допуску фахівців і надання їм матеріалів кримінальної справи.

Вважаю, що має місце порушення принципу змагальності кримінально-процесуального законодавства. Суд ніяк не аргументував своє рішення і фактично незаконно відмовив в задоволенні скарги. Тепер ми в апеляційному порядку оскаржимо дане рішення», - сказав він.

Читайте такожПорошенко нагородив кінорежисера Сенцова орденом "За мужність"Як пояснив Дінзе, під час захисту прав і інтересів обвинуваченого Сенцова, слідчий взяв з адвокатів підписку про нерозголошення таємниці попереднього слідства. На думку Дінзе, взяття такої підписки з адвокатів ставить сторону захисту в нерівноцінні умови щодо сторони обвинувачення, що порушує конституційні права адвоката і обвинуваченого Сенцова.