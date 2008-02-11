Шуфрич вже лякає наслідками арешту Рудьковського

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ не виключає, що сьогоднішнє рішення Печерського райсуду Києва про взяття під варту екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО ускладнить ситуацію в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів після проголошення відповідного рішення судді Печерського райсуду.

«Я не виключаю, що ця ситуація тільки ускладнить ситуацію в парламенті. Ці дії можуть спровокувати і без того непросту ситуацію в парламенті», - сказав Н.ШУФРИЧ, додавши при цьому, що питання щодо затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО обговорюватиметься в парламентських комітетах, а також на пленарних засіданнях ВР.

На думку Н.ШУФРИЧА, у взятті під варту М.РУДЬКОВСЬКОГО проглядається «спроба влади здійснити тиск на опозицію… Це спроба демонстрації сили з боку Банкової».