США вважатиме провокацією відправлення ще одного "гуманітарного конвою" в Україну

Про це повідомила прес-секретар Держдепу Джен Псакі на останньому брифінгу у Вашингтоні, повідомляє прес-служба відомства.

"Ми однозначно занепокоєні планами Росії відправити другий конвой. Будь-яка нова місія без чіткого дозволу України буде ще одним провокаційним заходом, котрий лише загострить ситуацію, яку, як заявляє Президент Путін, він хоче вирішити", - сказала.

Читайте такожЛавров заявив, що сьогодні на Донбасі почнеться розподіл вантажу із РФВона зауважила, що не можна очікувати, що міжнародна спільнота буде вірити комусь, хто говорить одне, а робить інше.

Псакі теж зазначила, що залишається багато невідомого у справі першого "гуманітарного конвою" росіян, котрі підтримують проросійських бойовиків на Донбасі.

"Ми не знаємо, що Росія ввезла в Україну, хто в'їхав та що Росія забрала з України. Ми знаємо, що Росія відправила конвой з понад 200 вантажівок без дозволу українського уряду. Ми також знаємо, що Росія продовжує розпалювати вогонь конфлікту за допомогою поставок зброї, підготовленого персоналу та матеріалів. Теж не відомо, чи усі вантажівки та водії виїхали", - сказала представник Держдепу.

Вона наголосила, що США підтримує надання гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу, але це повинно робитися через міжнародний Червоний хрест за погодженням з українською владою, а не в односторонньому порядку країною-агресором.