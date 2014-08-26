Сьогодні у Мінську Порошенко зустрінеться з Путіним

Сьогодні, 26 серпня, у Мінську заплановано зустріч президента України Петра Порошенка з президентами Росії Володимиром Путіним, Білорусі Олександром Лукашенком та Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

На зустрічі також будуть присутні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер та єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт.

Очікується, що частина дискусії буде стосуватися економічних аспектів приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС і пов'язаними з цим питаннями співробітництва з країнами Митного союзу.

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За повідомленнями російських інформаційних агентств, у Кремлі не виключають окремої зустрічі Порошенка та Путіна.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, на можливій зустрічі президентів України та РФ будуть обговорюватися українська криза, гуманітарна допомога, потоки біженців.

Також, сказав Пєсков, у ході зустрічі можуть бути порушені «двосторонні відносини в контексті підписання Україною Асоціації з ЄС». «Ті відносини, які були досить багатогранні та досить партнерські. Тем дуже багато», - додав прес-секретар.