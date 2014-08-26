В РНБО спростовують інформацію про оточення сил АТО під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожПід Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон"

“Наскільки я знаю, там відбуваються бойові зіткнення. Хлопцям там дійсно жарко, оскільки відбуваються постійні контратаки. Вони не в оточенні - у нас відбувається перегрупування військ для продовження наступу із звільнення населених пунктів на сході”, - сказав Лисенко.

Комбат "Донбасу" Семен Семенченко заявив про оточення терористами українських бійців під Іловайском на Донеччині.