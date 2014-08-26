В РНБО спростовують інформацію про оточення сил АТО під Іловайськом

13:35, 26 серпня 2014
Політика
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В РНБО спростовують інформацію про оточення групи сил АТО під Іловайськом і заявляють, що там відбувається перегрупування військ.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожПід Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон"

“Наскільки я знаю, там відбуваються бойові зіткнення. Хлопцям там дійсно жарко, оскільки відбуваються постійні контратаки. Вони не в оточенні - у нас відбувається перегрупування військ для продовження наступу із звільнення населених пунктів на сході”, - сказав Лисенко.

Комбат "Донбасу" Семен Семенченко заявив про оточення терористами українських бійців під Іловайском на Донеччині. 

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