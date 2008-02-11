Богатирьова: у питанні РосУкрЕнерго від Тимошенко нічого не залежить

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що відмова від посередницьких послуг РосУкрЕнерго при постачаннях природного газу до України є предметом компетенції засновників цієї компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Р.Богатирьова висловила сьогодні на брифінгу в РНБО.

«Сьогодні будь-які заяви, будь-які бажання не залежать від української сторони. Вони залежать від засновників компанії «РосУкрЕнерго», якими не є українська сторона», - сказала Р.Богатирьова.

При цьому секретар РНБО повідомила, що на засіданні ради Нацбезпеки і оборони 1 лютого ухвалювалось рішення і доручення уряду про вивчення можливості диверсифікації джерел постачання енергоресурсів до України, а не про відмову України від посередницьких послуг РосУкрЕнерго.

«Рада національної безпеки не ухвалює рішень і не укладає договору, кого виганяти з ринку і кого залучати. Тим паче, що компанія «РосУкрЕнерго» - це не українська компанія», - пояснила вона.

Р.Богатирьова вважає, що сторони повинні знайти такий механізм взаємодії, який дасть змогу зберегти низьку ціну на енергоносії і забезпечити вирішення проблем, які зараз заважають НАК «Нафтогаз України» ефективно функціонувати.

«Тому не тільки на тому засіданні так не написано, і не відбувається обговорення, кого залучити на ринок чи не залучати, а йдеться про вироблення стратегії енергетичної безпеки країни», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.