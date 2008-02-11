Як Україна оцінює діяльність Тимошенко (соцопитування)

Більше половини населення України - 52,7% - схвалюють дії Юлії ТИМОШЕНКО на посту прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеної компанією “ФОМ-Україна” з 25 січня по 2 лютого 2008 року.

За даними опитування, не схвалюють дії Ю.ТИМОШЕНКО на посаді глави уряду 33,6% респондентів, важко відповісти - 13,8%.

Роботу Ю.ТИМОШЕНКО на посту прем`єр-міністра добре оцінюють 27,7% опитаних, задовільно - 23,6%, погано - 16,3%, відмінно - 12,7%, дуже погано - 7,2%, важко відповісти - 12,6% респондентів.

Крім того, більш всього респондентів не довіряють екс-прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ (32,3%), лідеру Соціалістичної партії України Олександру МОРОЗУ (23%), колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ (21,9%), нинішньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ (21,6%), голові Компартії Петру СИМОНЕНКУ (19,7%), прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО (19,6%), народному депутату Нестору ШУФРИЧУ (17,3%), міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ (15,9%), меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ (13,5%), народним депутатам Тарасу ЧОРНОВОЛУ (12,7%), Анатолію КІНАХУ (10,1%), Володимиру ЛИТВИНУ (9,8%), секретарю Ради національної безпеки і оборони Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ (9,2%), керівнику Секретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ (7,7%), міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ (6,6%), лідеру фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Вячеславу КИРИЛЕНКУ (6,4%), міністру фінансів Віктору ПИНЗЕНИКУ (5,4%), голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ (4,9%), народному депутату Миколі КАТЕРИНЧУКУ (4,6%).

Нікому не довіряють 23% опитаних, всім довіряють - 0,4%, важко відповісти - 14,1%.

Всього компанія «ФОМ-Україна» опитала 2 тис. респондентів, похибка вибірки становить 2,2%.