За час бойових дій на Донбасі загинули 2249 осіб - ООН

Про це організація написала на своїй сторінці в соцмережі.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомляє, що кількість жертв і постраждалих від збройного протистояння на сході України неухильно зростає.

Станом на 19 серпня в Україні загинуло 2249 осіб (не менше 23 дітей) та отримали поранення 6033 людини (близько 38 дітей).Читайте такожООН сприятиме пошуку дипломатичних шляхів покращення гуманітарної ситуації на сході України - МЗС

"Через пошкодження інфраструктури 18 серпня в Донецьку зупинена подача води. Водопостачання Луганська перервано вже понад 20 днів. Не менше 20 лікарень в Донбасі не працюють, ще 17 - зруйновано або серйозно пошкоджено. Відчувається гостра нестача лікарів та медперсоналу. У Луганську відзначається високий ризик спалаху інфекційних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, через руйнування 200 шкіл і відсутності елементарної безпеки фактично зірвано початок навчального року в Донецькій і Луганській областях.

Надмірне навантаження прогнозується на систему освіти в інших регіонах: велика кількість навчальних приміщень та гуртожитків передано під розміщення внутрішніх біженців.

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