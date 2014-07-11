Amnesty International зібрала докази тортур на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні правозахисників на їхньому сайті. Його цитує "Радіо Свобода".

Amnesty International склала список зі ста цивільних, які були захоплені в полон сторонами конфлікту. ООН повідомила про 222 викрадення людей на території України протягом останніх трьох місяців, Міністерство внутрішніх справ має дані про півтисячі таких випадків.

Більшу частину викрадень здійснюють озброєні сепаратисти, повідомив заступник директора Amnesty International у Європі і Центральній Азії Денис Кривошеєв.

Найчастіше людей затримують із політичних мотивів, але є факти, коли викрадення і тортури використовуються збройними групами для тероризування місцевого населення або з метою отримання викупу.

Правозахисники наводять конкретні приклади тортур на сході України. 19-річний проукраїнський активіст Олександр був викрадений проросійськими бойовиками в Луганську, його били протягом доби. Хлопця відпустили, взявши з його батька викуп 60 тисяч доларів.

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Учасниця акцій за єдність України Ганна розповіла Amnesty International, що в полоні її змусили власною кров’ю написати сепаратистське гасло на стіні камери.

16-річний проросійський «стрімер» Влад у Маріуполі, який розмістив у мережі відео про дії української армії, розповів після звільнення про побиття і тортури. Він каже, що його змусили писати «звернення до народу України» і вигукувати українські націоналістичні гасла.

Amnesty International закликає обидві сторони конфлікту припинити тортури і викрадення людей, а владу України створити єдиний реєстр таких інцидентів і ретельно розслідувати кожний із них.