Богатирьова поставила завдання Тимошенко

Рада національної безпеки і оборони України вважає, що збереження існуючої динаміки зростання інфляції є однією із загроз стабільності ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на прес-конференції.

«Ми вважаємо, що уряд повинен вжити ряд антиінфляційних заходів, аби така динаміка зростання цін, як сьогодні, не відбувалася», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому вона наголосила, що розробка антиінфляційних заходів є завданням уряду, а не РНБО.

«Розробка технологій стримування цін – завдання не РНБО. РНБО бачить у цьому виклик для економічної стабільності і попереджує своїми рішеннями такі моменти», - додала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також додала, що Нацбанк України також повинен стояти на варті інфляційних процесів і стабілізації грошової національної одиниці.