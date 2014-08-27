Данилишин розповів, за яких умов він готовий працювати у Кабміні

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин заявляє, що готовий знову працювати в уряді, якщо зможе втілювати свою програму реформ.

«Я завжди працював і готовий працювати на благо України. Але як людина, що пройшла політичні переслідування режиму Януковича, політичний біженець, і врешт-решт – академік НАН України, чиї праці перекладені на 16 мов світу, я не можу просто виконувати чиїсь доручення, які не мають ніякого змісту. Йти в уряд – я б пішов і навіть його б очолив. Але в мене є своя програма і своє бачення розвитку країни, план реформ, який розроблявся за участю багатьох вчених світу», – таку заяву Богдан Данилишин передав Радіо Свобода.

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Деякі ЗМІ називають його одним із головних кандидатів на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі після відставки Павла Шеремети.

Данилишин очолював відомство з 2007 по 2010 роки за часів прем'єрства Юлії Тимошенко.

Нині він вважає, що економічні зміни в Україні треба розпочати з адміністративної і судової реформ, а купівельна спроможність має зростати лише за рахунок підвищення продуктивності праці.

В Україні Данилишина звинувачували у службових зловживаннях, він наполягав, що справи мають політичне підґрунтя, і 2011 року отримав притулок у Чехії