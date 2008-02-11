Богатирьова лякає нардепів дамокловим мечем

Секретар Ради національної безпеки України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що діалог є єдиним механізмом для розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Р.БОГАТИРЬОВА висловила сьогодні на прес-конференції в РНБОУ.

«Я переконана, що окрім діалогу, іншого шляху вирішення питання не існує. Але якщо комусь здається, що це шлях конструктивний і для стабілізації ситуації в країні, то вони помиляються», - сказала вона.

При цьому, на її думку, основою компромісу може бути тільки бажання всіх суб`єктів політичного процесу.

«Я переконана, що коли минатиме термін 30 днів нероботи Верховної Ради, зберуться депутати під дамокловим мечем свого неіснування в майбутньому», - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.