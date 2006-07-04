Регіони проведуть засідання перед зустіччю з Ющенком

Фракція Партії регіонів перед зустріччю з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ проведе своє засідання, де обговорюватиме напрацьований на Погоджувальній раді фракцій документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після завершення Погоджувальної ради лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Після того, як ми його розглянемо, ми отримаємо відповіді на всі питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що після засідання фракції відбудеться зустріч у Президента України Партії регіонів і членів коаліції (зустріч заплановано на 20.00 – УНІАН).

На запитання, чи буде завтра розблоковано роботу парламенту, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «На це питання ми отримаємо відповідь пізніше».