Захист Савченко вимагає звільнити льотчицю під заставу в 1 млн рублів. Суд виносить рішення
Адвокати викраденої терористами військової льотчиці Надії Савченко наполягають на зміні міри покарання для підсудної.
Про це повідомляє у Twitter адвокат Савченко Микола Полозов.
"Захист заявляє про обрання запобіжного заходу у вигляді застави сумою 1 мільйон рублів", - написав Полозов.
Защита заявляет об избрании меры пресечения в виде залога суммой 1 миллион рублей.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014
У той же час, за його свідченням, прокурор виразив заперечення щодо застави через політичний характер справи.
Прокурор возражает против залога, говорит о политической ситуации.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014
Між іншим, сама Савченко у суді заявила, що не розуміє, як "політична ситуація може впливати на чесність суду".
Читайте такожПорошенко домовився з Путіним про звільнення заручників"Я їх не вбивала і до загибелі журналістів не причетна. Я не розумію, яке відношення російські слідство та суд мають до справ України. Я військовослужбовець України і виконувала свою роботу. Як іноземці можуть вирішувати як мені захищати Батьківщину?" - заявила Савченко під час останнього слова.
Савченко: я не понимаю как политическая ситуация может влиять на честность суда
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014
Суд оголосив перерву до 17:00 за московським часом для винесення рішення, пише Полозов.
Раніше посольство України в Росії заявило, що готове виплатити 500 тисяч рублів застави за Савченко, розповів в ефірі "Російської служби новин" її адвокат Марк Фейгін.
Читайте такожСавченко потрапила в полон до загибелі російських журналістів - адвокат"Якщо суд вживе заходів, альтернативних арешту, то гроші буде надано українською стороною, швидше за все, посольством. У посольства є гроші в цьому обсягу, це сума відносно невелика. Вони зобов'язані гарантувати за свого громадянина ці виплати за банківським рахунком", - сказав Фейгін, передає РІА «Новости».
Як повідомляв УНІАН, Савченко була захоплена проросійськими терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.
Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.
Льотчицю утримують в СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.