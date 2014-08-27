Захист Савченко вимагає звільнити льотчицю під заставу в 1 млн рублів. Суд виносить рішення

Про це повідомляє у Twitter адвокат Савченко Микола Полозов.

"Захист заявляє про обрання запобіжного заходу у вигляді застави сумою 1 мільйон рублів", - написав Полозов.

У той же час, за його свідченням, прокурор виразив заперечення щодо застави через політичний характер справи.

Прокурор возражает против залога, говорит о политической ситуации. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Між іншим, сама Савченко у суді заявила, що не розуміє, як "політична ситуація може впливати на чесність суду".

Читайте такожПорошенко домовився з Путіним про звільнення заручників"Я їх не вбивала і до загибелі журналістів не причетна. Я не розумію, яке відношення російські слідство та суд мають до справ України. Я військовослужбовець України і виконувала свою роботу. Як іноземці можуть вирішувати як мені захищати Батьківщину?" - заявила Савченко під час останнього слова.

Савченко: я не понимаю как политическая ситуация может влиять на честность суда — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Суд оголосив перерву до 17:00 за московським часом для винесення рішення, пише Полозов.

Раніше посольство України в Росії заявило, що готове виплатити 500 тисяч рублів застави за Савченко, розповів в ефірі "Російської служби новин" її адвокат Марк Фейгін.

Читайте такожСавченко потрапила в полон до загибелі російських журналістів - адвокат"Якщо суд вживе заходів, альтернативних арешту, то гроші буде надано українською стороною, швидше за все, посольством. У посольства є гроші в цьому обсягу, це сума відносно невелика. Вони зобов'язані гарантувати за свого громадянина ці виплати за банківським рахунком", - сказав Фейгін, передає РІА «Новости».