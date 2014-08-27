У НАТО готові допомагати в лікуванні поранених українських солдат - Чалий

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий на брифінгу.Читайте такожЗМІ: Хорватія поставить Україні 14 військових вертольотів

За словами Чалого, на саміті НАТО в Уельсі 4-5 вересня обговорюватиметься питання допомоги українським воїнам, які мають серйозні поранення.

«Тут НАТО готове лікувати, допомогти фінансово – виготовляти протези. Тобто, в нас є такий гуманітарний компонент співпраці», - сказав він.