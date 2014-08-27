Сили АТО ведуть бої за звільнення Луганська

Як повідомляється в сюжеті ТСН, оборону з українського боку тримає перша танкова бригада і бійці харківської територіальної оборони. Терористи буквально засипають позиції сил АТО мінометним вогнем і обстрілами з "Градів" по кілька разів на добу.

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Найчастіше терористи обстрілюють українських військових вдосвіта. Але завдяки бліндажам втрат серед українських військових вдається уникати.