Тимошенко вимагає у Фірташа рахунки за старими цінами

Уряд має у своєму розпорядженні фінансові кошти для погашення заборгованості за постачання газу в листопаді-грудні 2007 року за ціною 2007 року, а не 2008, як вимагає компанія «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій країн Євросоюзу, акредитованих в Україні.

«Наш уряд акумулював кошти, тут не може бути жодних сумнівів – ми розраховуватимемось за попередній період», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр наголосила, що уряд готовий погасити заборгованість тільки за умови, якщо «РосУкрЕнерго» підпише документи про постачання газу в кінці 2007 року за цінами 2007 року.

«Ми готові розрахуватись з компанією «УкрГаз-Енерго», якщо вона пред`явить акти на основі цін 2007 року», - відзначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також запевнила дипломатів, що Україна була, є і буде надійним постачальником російського газу до Європи.

«Україна буде гідно виконувати свої функції з транзиту природного газу», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, уточнивши, що Україна в грудні 2007-го і в січні 2008 року виконала всі зобов`язання з транспортування газу своєю територією.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з постачання газу до України сягнув уже 1,5 млрд. дол.

«Газпром» поінформував Європейську комісію про ситуацію з постачаннями газу до України, через яку російський газ транзитом поставляється до країн Європи.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.