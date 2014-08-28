СБУ розслідує перехід колишніх військових на бік терористів

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

"Встановлено, що у червні-липні 2014 року 31-річний мешканець Сєвєродонецька, який до кінця лютого проходив службу за контрактом у внутрішніх військах України, вступив до лав незаконного збройного формування "Армія Південного Сходу", яке входить до складу терористичної організації "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він пройшов спеціальну диверсійно-підривну підготовку на території України та був зарахований до розвідувальної роти.

"Після визволення Сєвєродонецька бойовика затримали співробітники СБУ. Колишньому бойовикові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно зі статтею 258-3 КК України, йому загрожує від 8 до 15 років ув’язнення", - зазначається у повідомленні.

Крім того, співробітники СБУ встановили факт участі ще одного колишнього військовослужбовця внутрішніх військ у терористичній діяльності так званої "ДНР".

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