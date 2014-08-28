Українці масово спамлять сторінку Обами у Facebook: "Путін напав на Україну!"

Користувачі соціальних мереж закликають президента США Барака Обаму допомогти Україні, передає ТСН.ua.

"Путін напав на Україну з російською регулярною армією! Захід може обирати: допомогти Україні сьогодні чи воювати завтра в Європі".

"Новоазовськ окупований російськими військами і населенню заборонено покидати місто. Європа! Вторгнення! Прокинься!".

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Сотні таких повідомлень заполонили офіційну сторінку президента США Обами у Facebook. Їх залишають українські користувачі соцмережі. Таким чином українці намагаються достукатися до американського президента.

Також користувачі залишають хештеги #StopPutin, #RussiaInvadedUkraine, #UkraineUnderAttack та повідомлення з іншим змістом, але з тим самим смислом.

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"Пане президенте, ви вірите, що маленька Україна може протистояти Росії за усе людство? Чи ви думаєте, що Путін зупиниться після України? Чому ви поводитеся так, наче нічого не сталося?", - пише користувач Yuriy Gudz.

"Путін вторгається в Україну на повну. Допоможіть нам відстояти нашу свободу від большевицьких ідеалів. Врятуйте Україну", - пише Yaro Tesla.