Мережу охопили хештеги про вторгнення Росії в Україну
Повідомлення про військове вторгнення РФ супроводжують хештегами #RussiaInvadedUkraine і #UkraineUnderAttack.
Мережу охопили хештеги про вторгнення Росії в Україну.
Найпопулярнішим хештегом у Twitter зараз є #RussiaInvadedUkraine (Росія вторглася в Україну) і #UkraineUnderAttack (Україну атакували), передає Радіо Свобода.
Також популярними є хештеги #TerroRussia і #stopputin.
Хештег – слово або фраза, яким передує символ «#». Користувачі можуть об'єднувати групу повідомлень за темою або типом з використанням хештегів.
Читайте такожРосія почала війну за сухопутний вихід до Криму - NYT
У середу міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що зараз на Донбасі воюють регулярні війська України та Росії.
Речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що повідомлення з Донбасу свідчать, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України.
У РНБО заявили, що Збройні сили Росії далі перекидають військову техніку і живу силу до прикордонних з Україною районів, насамперед до Ростовської області. Частина цих підрозділів порушила державний кордон і перебуває нині на території України.
#UkraineUnderAttack#RussiaInvadedUkraine RT PLZ pic.twitter.com/KMM9ezqAfv
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 27 августа 2014