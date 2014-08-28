Мережу охопили хештеги про вторгнення Росії в Україну.

Найпопулярнішим хештегом у Twitter зараз є #RussiaInvadedUkraine (Росія вторглася в Україну) і #UkraineUnderAttack (Україну атакували), передає Радіо Свобода.

Також популярними є хештеги #TerroRussia і #stopputin.

Хештег – слово або фраза, яким передує символ «#». Користувачі можуть об'єднувати групу повідомлень за темою або типом з використанням хештегів.

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У середу міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що зараз на Донбасі воюють регулярні війська України та Росії.

Речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що повідомлення з Донбасу свідчать, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України.

У РНБО заявили, що Збройні сили Росії далі перекидають військову техніку і живу силу до прикордонних з Україною районів, насамперед до Ростовської області. Частина цих підрозділів порушила державний кордон і перебуває нині на території України.