Політологи про арешт Рудьковського

Більшість політологів вважає, що арешт колишнього міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО не матиме гучних політичних наслідків.

Про це йдеться в експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей, яке в своєму розпорядженні має УНІАН.

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що така практика може бути застосовна до інших неоднозначних, сумнівних персонажів української політики і бізнесу, а особливо до тих, які не мають партійно-фракційного даху.

“Ця ситуація може вдарити по Соціалістичній партії. Тому що М.РУДЬКОВСЬКИЙ – слабка ланка СПУ, а СПУ, в свою чергу, була слабкою ланкою Антикризової коаліції”, - вважає він. За його словами, ця ситуація “може сприяти витісненню соціалістів із партійно-політичного поля”. На його думку, це також сприятиме обмеженню лівому маневру Партії регіонів, які через соціалістів могли дрейфувати в лівизну. Тепер Партія регіонів буде тяжіти все ж таки до президентського полюсу політики”.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО припускає, що прямих наслідків не буде, окрім чергового конфлікту у відносинах між опозицією і коаліцією, між силовими структурами і опозицією. “Арешт М.РУДЬКОВСЬКОГО стане приводом для звинувачень Президента, нової «помаранчевої» влади з боку радикальної опозиції. Але я вважаю, що справа М.РУДЬКОВСЬКОГО не стане резонансною, вона не призведе до якихось нових конфліктів, або якихось нових конфігурацій у відносинах між політичними силами”, - додав він. Водночас, на його думку, залишається відкрити питання чи залишиться ця справа поодиноким випадком, чи відкриє певний ланцюжок в таких самих справах проти представників колишньої влади, яких звинувачують в корупції, порушеннях закону.

Також, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК припускає, що в арешті М.РУДКОВСЬКОГО можна побачити політичну складову – тиск з боку влади на опозицію. З іншого боку якихось кардинальних наслідків цей арешт не матиме, вважає він. “Зрозуміло, що ця подія може викликати занепокоєння серед опозиції, тому що окрім арешту М.РУДЬКОВСЬКОГО можуть бути наступні арешти осіб, що пов’язані з «Нафтогазом», Мінпаливенерго і т. д. Втім я сумніваюсь, що влада буде чинити фронтальний тиск на опозицію. Є багато інтересів взаємопов’язаних, особливо в нафтогазовій сфері”, - додав він.

Водночас, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що ця історія, швидше за все, закінчиться без жорстких наслідків для М.РУДЬКОВСЬКОГО. “Наслідком може стати розуміння всіх, хто не входить до команди Президента, що їх може чекати приблизно така доля. Це означає, що може бути консолідація антипрезидентських сил і тоді “мало не видасться”, - вважає він.

Експерт Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ вважає, що арешт М.РУДЬКОВСЬКОГО стоїть в одному ряду с відставкою Валентини СЕМЕНЮК. “Обоє вони є політичними кадрами СПУ. В подіях навколо РУДЬКОВСЬКОГО можна побачити сценарний характер. Удари по, ослабленій без спікерського ресурсу, СПУ інформаційно вигідні сьогодні як для Секретаріату Президента, так і для нинішнього прем’єра”, - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, суддя Печерського районного суду Києва прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити запобіжний захід М.РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на арешт. Проти М.РУДЬКОВСЬКОГО порушено кримінальну справу за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).