В Слов'янському районі після бойовиків знешкоджено близько 10 тис. вибухонебезпечних предметів

Про це повідомили в прес-службі Слов'янської міської ради з посиланням на заступника начальника зведеного загону ДСНС №1 в Донецькій області Євгена Василевського.

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За його словами, про масштабність роботи, проведеної фахівцями загону, свідчать такі цифри: з дня визволення міста 5 липня на території Слов'янська та району було обстежено 372,2 га території, 31,9 га водойм, 635 будівель.

Євген Василевський також повідомив, що за цей час було виявлено, вилучено та знешкоджено 9816 вибухонебезпечних предметів - мінометних мін, артилерійських снарядів, бойових гранат і мін, реактивних боєприпасів. В тому числі - 269 спеціально встановлених вибухонебезпечних предметів.

Заступник начальника наголосив, що напередодні навчального року фахівці обстежили територію всіх шкіл та дитячих садків міста, щоб діти відчували себе у безпеці.

Він зазначив, що фахівці піротехнічної служби фіксують значне зменшення щоденних заявок від населення - з 30 до 10 -15 в день. Незважаючи на таку позитивну тенденцію, керівництво зведеного загону ДСНС настійно рекомендує жителям Слов'янська бути обережними і уважними, і в разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не переміщувати їх, позначити місце знаходження підручними засобами і терміново телефонувати за номером «101» або в оперативний штаб, підкреслив Євген Василевський.